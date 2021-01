Ortopedia Almeidas junta loja em Anadia à de Bustos

O novo ano significou, para a Ortopedia Almeidas, o início de um novo projeto. Com vista a servir os clientes no concelho de Anadia e arredores, Natalina Almeida avançou com a abertura de uma loja na Rua Fausto Sampaio, que se junta, assim, à loja de Bustos, aberta desde 2013 na Rua Manuel Vieira (junto ao Lar da SóBustos).

“Ao longo dos anos, temos notado um aumento do número de clientes interessados em Anadia e que têm de se deslocar à loja em Bustos. De modo a facilitar a visita, decidimos abrir uma segunda localização, que terá à frente a minha filha Amanda”, que regressou a Portugal em 2019, após nove anos nos EUA e Reino Unido, onde trabalhou no ramo da investigação médica, esclarece a gerente da empresa.

A Ortopedia Almeidas, que começou por chamar-se Geriaser (quando abriu na Palhaça, em 2009), e que conta com uma experiência acumulada de mais de mais de uma década, tem disponíveis produtos ortopédicos, pós-cirúrgicos, de saúde, higiene e de incontinência, meias de compressão, calçado ortopédico e de trabalho, assim como equipamento geriátrico e de bem-estar, ajudas ao banho, mobilidade, segurança, mobiliário hospitalar, almofadas e colchões.

Uma panóplia de produtos que agora, para além de estarem ao dispor na loja física, sempre com um atendimento personalizado e dedicado às necessidades de cada um, podem também ser vistos e escolhidos através do site www.ortoalmeidas.pt.

Leia a notícia completa na edição de 21 de janeiro do JB