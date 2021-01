Passatempo de Natal do Jornal da Bairrada já tem vencedores

Com 203 participações e largos milhares de votos, através do Facebook, esta foi a maior edição de que há memória neste passatempo.

Estão encontrados os vencedores da edição de 2020 do Passatempo de Natal do Jornal da Bairrada.

Com 203 participações e largos milhares de votos, através do Facebook (gostos e reações), esta foi a maior edição de que há memória neste passatempo, que mostrou – e bem – o calor do Natal num ano tão difícil como aquele que vivemos.

De vários pontos do país, continental e das ilhas, e de vários cantos do globo onde a nossa comunidade emigrante está presente, o concurso reuniu presépios, árvores, adornos e outros enfeites de Natal que coloriram as páginas do Jornal da Bairrada e, sobretudo, aqueceram o coração de todos nós nesta quadra tão especial.

Conforme o regulamento, foram premiadas as três participações com mais reações no Facebook até às 12h de 5 de janeiro. A mais votada será brindada com um Cabaz de Reis, o segundo lugar será contemplado com um espumante Casa do Canto e uma assinatura digital anual do JB e a terceira participação mais votada receberá uma garrafa de vinho tinto Reserva da Casa do Canto e uma assinatura digital do JB.

Parabéns aos vencedores. A todos os participantes e votantes, o nosso muito obrigado e votos de um excelente ano.