Piloto aguedense pode conquistar em maio a Kia Cup Rallyes

Após vencer a prova integrada no Campeonato Portugal de Ralis, o Rali Vidreiro, a dupla da Speedy MotorSport pode sagrar-se vencedora do troféu em maio.

O piloto de Águeda Miguel Abrantes, acompanhado por Miguel Vale, lideram a classificação geral do Kia Picanto Rallye, competição promovida e organizada pela CRM Motorsport e pela Kia Portugal.

Após vencer a prova integrada no Campeonato Portugal de Ralis, o Rali Vidreiro, a dupla da Speedy MotorSport esperava disputar o Rallye das Camélias na data inicialmente marcada, dia 1 de dezembro. No entanto devido às restrições da DGS, a organização viu-se obrigada a adiar a prova para maio.

“Infelizmente e devido ao avançar da pandemia, as provas de uma forma geral têm sido adiadas. No nosso caso em particular existem garantias de qua a derradeira prova do troféu vai acontecer, só que em vez de ser em dezembro, será em Maio”, referiu Miguel Abrantes, apontando que “está tudo preparado para ir à luta e trazer o campeonato de 2020 para casa.”

Recorde-se que o Rallye Vidreiro, disputado em outubro, ficou marcado por uma triste acidente de uma equipa espanhola, que obrigou a organização a dar o rallye por terminado mais cedo que o previsto.

Sobre esta prova, Miguel Abrantes referiu que “foi triste o que aconteceu e entendemos a tomada de posição da organização. Desportivamente a prova foi mais curta do que estávamos a contar. Fomos a equipa mais rápida em estrada da caravana do Kia e com a pontuação amealhada, saímos da Marinha Grande na liderança do troféu. Esse era o nosso grande objetivo”.

“A pontuação obtida não nos permite no entanto ir descansados para a derradeira prova, o Rallye das Camélias. A concorrência estará forte e esta prova caracteriza-se por ser matreira, onde o conhecimento da Serra de Sintra vai ser um forte aliado dos concorrentes”, referiu o piloto de Águeda.

Para o próximo ano, a equipa está a estudar as possibilidades e a recolher orçamentos para junto dos seus patrocinadores decidir qual a competição em que estarão presentes.

“2021 será mais um desafio da carreira. Será ao que tudo indica um ano de recuperação económica e espero que os nossos parceiros se sintam confortáveis para apostar novamente no desporto automóvel”, refere o navegador Miguel Vale.

Para o troféu que está a decorrer a equipa Miguel Abrantes e Miguel Vale, diz ter contado com importantes apoios, “sem os quais não era possível disputar esta competição ao mais alto nível”.