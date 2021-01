Recuperados artigos furtados no concelho de Águeda

O suspeito dos furtos, um homem de 42 anos, já foi condenado a pena de prisão pela prática do mesmo tipo de crime.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda recuperou, no dia 30 de dezembro, diversos artigos furtados no concelho de Águeda.

No decorrer de uma investigação que durava há um mês, os militares apuraram a identidade do autor de vários furtos ocorridos naquele concelho, um homem de 42 anos, já condenado a pena de prisão pela prática do mesmo tipo de crime.

Foram então realizadas diligências policiais que culminaram na realização de um mandado de busca domiciliária, através da qual foi apreendido o seguinte material: uma carteira; uma bateria; um tablet; um saco com moedas antigas; um telemóvel; ferramentas diversas.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Águeda.