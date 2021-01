Sorteio de Natal do comércio de Anadia e de Oliveira do Bairro já tem vencedores

Os nomes dos 150 contemplados do sorteio de Natal do Comércio Local de Anadia e de Oliveira do Bairro 2020 foram conhecidos nos passados dias 8 e 9 de janeiro.

O sorteio de Anadia, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Anadia, contou com a presença de representantes do Município, ACIB, Bombeiros Voluntários de Anadia e Guarda Nacional Republicana.

Este ano o Município de Anadia decidiu aumentar o número de prémios que passou de 30 para 100, com um valor de 100 euros cada. O número de estabelecimentos comerciais que aderiram a esta iniciativa municipal andou acima dos 330, repartidos pelas 10 freguesias que compõem o concelho de Anadia. Por cada 10€ de compras, nas lojas aderentes, era entregue uma senha de participação que habilitava a pessoa ao sorteio.

O Sorteio de Natal do Comércio Local foi promovido pela Câmara Municipal de Anadia, em parceria com a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB).

Verifique aqui os vencedores do Concelho de Anadia

No caso de Oliveira do Bairro, o Sorteio de Natal do Comércio Local foi realizado no passado sábado de manhã, no Quartel das Artes, tendo contado com a presença do vice-presidente da Câmara, Jorge Pato, e da Vereadora Lília Ana Águas, em representação do município, e de Renato Almeida e Clara Oliveira, respetivamente presidente da direção e Coordenadora Interna da ACIB, para além de um elemento da GNR.

Conheça aqui os premiados do concelho de Oliveira do Bairro