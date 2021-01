Tempo frio veio para ficar e com temperaturas que podem chegar aos 6 graus negativos

O frio pode persistir, pelo menos, até ao final da semana em especial nas regiões do interior norte e centro, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), apontando que as temperaturas mínimas podem mesmo chegar aos seis graus negativos.

Perante estas condições, foi emitido um aviso amarelo para todos os 18 distritos de Portugal continental.

Os meteorologistas asseguram que esta situação deve-se ao transporte de uma massa de ar frio associada a um fluxo predominante de nordeste, levando a que se registem temperaturas abaixo dos valores médios para esta altura do ano.

Nas temperaturas mínimas, os termómetros poderão assinalar entre -3 e -6 graus, mas no nordeste transmontano e Beira Alta. No resto do país as mínimas não serão tão frias.