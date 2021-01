Tocha: Progresso e Vida anuncia surto com 51 casos Covid-19 na instituição

Aquela IPSS do concelho de Cantanhede refere que apesar dos esforços de prevenção desenvolvidos por todos os profissionais, a pandemia também chegou à instituição.

Numa nota publicada nas redes sociais, esta terça-feira, aquela IPSS do concelho de Cantanhede refere que “apesar dos grandes esforços de prevenção desenvolvidos por todos os profissionais da instituição, a pandemia da Covid-19 também chegou aos nossos utentes (40 positivos) e aos nossos profissionais (11 positivos)”.

A direção da instituição indica que foi imediatamente acionado o Plano de Contingência interno e “tomadas todas as medidas nele preconizadas, em estreita articulação entre a nossa equipa de saúde, a Delegada de Saúde de Cantanhede, a Segurança Social, a Câmara Municipal de Cantanhede e a Junta de Freguesia da Tocha”, assim como “dar conhecimento desta situação a todos os familiares dos utentes”.

De acodo com a instituição, os profissionais desta resposta social “continuam a trabalhar arduamente para proporcionar o melhor conforto e minimizar os efeitos nefastos desta infeção nos nossos utentes. Em articulação com a Entidade de Saúde, a Segurança Social e as autarquias locais continuamos a desenvolver todos os esforços para ultrapassar a situação”, refere.

Apelando “à compreensão de todos para qualquer insuficiência de comunicação da nossa parte, que tudo faremos para que não aconteça, mas neste momento todos os profissionais estão concentrados na prestação de cuidados aos nossos utentes”, a direção da Progresso e Vida promete que “qualquer alteração no estado de saúde dos nossos utentes será imediatamente comunicada aos respetivos familiares”.