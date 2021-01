Tômbola de Natal da Mealhada com grande adesão

Iniciativa contou com 61 mil senhas oriundas de 167 estabelecimentos aderentes no concelho da Mealhada.

Maria Odete Dinis, cliente de Manuel Pires Farias – Supermercados, na Pampilhosa, foi a vencedora do primeiro prémio, de 500 euros em compras, da Tômbola de Natal. No sorteio, foram apurados os restantes quatro maiores prémios, de 350 euros, 200 euros, 150 euros e 100 euros, e 44 prémios de 50 euros/cada em compras.

A Tômbola de Natal, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal da Mealhada e a ACIBA – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, procura contribuir para a dinamização do comércio local. À autarquia coube a atribuição do subsídio de cinco mil euros para os prémios, enquanto a ACIBA ficou com a implementação do projeto, aberto a todos os comerciantes do concelho da Mealhada.

Já nos meses de verão, a autarquia apoiou uma iniciativa semelhante, disponibilizando um valor de 20 mil euros para prémios em compras. “Esta é uma iniciativa já habitual na época natalícia e, sobretudo, este ano, muito necessária. Temos procurado, na medida do possível, apoiar a nossa economia, pelo que julgámos ser adequada esta lógica de prémios em compras, em que os vencedores, obrigatoriamente, geram novas compras no comércio local”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

A divulgação integral dos vencedores será feita pela ACIBA , após contactar com os mesmos