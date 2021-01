Vacinação nos lares do concelho de Águeda começou esta segunda-feira

Começou ontem, segunda-feira, a vacinação contra a Covid-19 nos lares do concelho de Águeda, estando a proceder-se à administração da vacina a todos os utentes e profissionais. A primeira ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) a receber o processo de vacinação foi “O Mágico”, na Giesteira.

Este é um procedimento que decorre da primeira fase de vacinação, em respeito pelo plano elaborado pela Direção-Geral de Saúde e que está a ser seguido com o apoio da Câmara Municipal de Águeda, que assegura todos os cuidados necessários ao transporte das vacinas e dos profissionais que as vão administrar em cada local, em articulação com a Proteção Civil e GNR locais.

“Este é um passo extremamente importante na luta que todos travamos contra a pandemia, com a vacina a ser administrada aos mais vulneráveis e aos que com eles privam”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que, entretanto, “todos os profissionais de saúde do concelho já foram vacinados”.

A vacinação que agora se iniciou está a ser feita aos utentes idosos, tendo em conta que muitos têm co-morbilidades que os tornam particularmente vulneráveis aos efeitos da doença, sendo uma franja da população que regista uma alta taxa de letalidade.

Estão igualmente a ser vacinados os diversos colaboradores destes espaços residenciais, considerando que estão em contacto direto com os idosos e é, muitas vezes, através deste profissionais que o vírus é transmitido.