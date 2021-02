Bairrada retoma venda de vouchers até ao final de março

Para desfrutar a dois (Dia dos Namorados), oferecer a uma mulher especial (Dia da Mulher) ou galardoar o melhor pai do mundo (Dia do Pai), os ‘Bairrada Vouchers’ são, sem dúvida, uma boa opção. Por isso, porque a iniciativa teve uma boa adesão e porque o país está de novo em confinamento – e há setores que precisam, cada vez mais, de apoio –, estão de volta e podem ser adquiridos na loja on-line da Rota da Bairrada, até ao final de março.

Relembrando a iniciativa, lançada em Dezembro, a Rota da Bairrada, em parceria com os seus associados, criou vouchers para usufruto de experiências no território. Uma refeição, uma visita a um produtor, uma prova de vinhos, uma estadia ou um passeio com um operador turístico local, são algumas das opções que “cabem” nos ‘Bairrada Vouchers’, envoltos num atrativo packaging, composto por voucher, garrafa de vidro de 375ml e embalagem em forma de tubo.

Sob as categorias alojamento, atividades turísticas, enoturismo e restaurantes, os ‘Bairrada Vouchers’ têm diferentes valores, mas todos contam com um acréscimo ao valor que o comprador dá por eles, isto é, ao pagar 20 euros por um voucher para refeições ou experiências turísticas, ser-lhe-ão oferecidos 5 euros extra, tendo o voucher o valor real de 25 euros. No caso do alojamento, serão acrescentados 10 euros aos vouchers base, que são de 40 euros, ficando assim com um total de 50 euros para utilizar nas unidades aderentes. Os ‘Bairrada Vouchers’ dão ainda acesso gratuito a uma visita e a um copo de espumante num dos Espaços Bairrada. São personalizáveis e podem, se assim desejar, ser enviados diretamente aos seus destinatários.

Juntaram-se a esta iniciativa, através da oferta de serviços ou produto, a Anadil, a Comissão Vitivinícola da Bairrada, o Grupo Marques Associados (M&A Digital e Print), a Verallia e a VOX.

Ajudar a economia local

Para que seja possível que os agentes económicos recebam já o valor das compras dos vouchers, os mesmos são nominais, ou seja, quem comprar o voucher identifica à partida a entidade a que se destina. De Aveiro a Coimbra, de Vagos a Águeda, em Anadia, Oliveira do Bairro ou na Mealhada, há sem dúvida uma fonte quase inesgotável de experiências que podem ser vividas durante o ano de 2021.

‘Bairrada Vouchers’ é uma iniciativa que soma à campanha ‘Bairrada: fortes e unidos, vamos resistir’, idealizada pela Comissão Vitivinícola a Bairrada e cuja primeira ação foi desenvolvida em abril..