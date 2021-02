Câmara de Águeda promove atividades desportivas em formato digital

A Câmara de Águeda que manter a população ativa e estimular a prática da atividade física para combater o sedentarismo em período de isolamento social. Para tal, elaborou um conjunto de atividades para levar o desporto até casa das pessoas, com diversos conteúdos (exercícios, dicas e informações) que estão a ser disponibilizados em formato digital, na página de Facebook do Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC).

Assim e tendo em conta os constrangimentos provocados pela pandemia, o exercício físico poder ser feito individualmente, com toda a segurança e com a orientação dos técnicos do CMMC.

“O isolamento não é desculpa para o sedentarismo e pretendemos, como tem sido a nossa atuação ao longo deste período, continuar a inovar nos métodos para levar os treinos e o exercício físico até aos cidadãos, contribuindo para que as pessoas continuem ativas e saudáveis”, afirmou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, lembrando que esta é uma dinâmica e trabalho na promoção da atividade física que já foram reconhecidos nacionalmente.

Este tipo de atividades valeram ao Município de Águeda o 1.º lugar na “Presença Digital no Desporto do ano 2020” e o segundo lugar na “Intervenção Covid-19 no Desporto do ano 2020”, dois galardões atribuídos pela Plataforma Cidade Social em reconhecimento pelas boas práticas desportivas implementadas em Águeda em período de pandemia e que estão novamente a ser aplicadas este ano.

Atividades em curso

“Ativos em segurança” é o mote de uma das ações que o CMMC está a realizar no sentido de promover a atividade física quer dos membros daquele equipamento desportivo municipal quer de toda a população que pode acompanhar aulas e vários exercícios, à distância de um simples clic.

O CMMC está a publicar, duas vezes por dia, na sua página de Facebook , aulas/treinos, onde são feitos exercícios de força, coordenação e resistência cardiovascular (caminhada e corrida) e que são gravados nos percursos da cidade e das várias freguesias.

Desafios semanais em vídeo é outra das atividades, onde são apresentadas propostas de exercícios para serem realizadas durante uma semana, treinando uma área específica do corpo. As pessoas são estimuladas a estarem ativas e a partilharem o seu desempenho com os técnicos do CMMC, numa lógica de interatividade que caracteriza o treino presencial, mas que agora é mantida de uma forma digital.

O CMMC promove ainda aulas de grupo online, através da plataforma zoom. Para além destas atividades, estão previstas realizar-se outras, como jogos em família (através do zoom) sempre recorrendo ao exercício físico, e ainda a publicação de vídeos sobre curiosidades ligadas à atividade física, agendada para abril. Intitulado “Sabia que…”, nesta rubrica serão abordados por profissionais de cada área temas como fisioterapia, nutrição, prevenção de lesões e treino mental. Mais uma vez, quem tiver dúvidas poderá colocá-las a estes profissionais, através de mensagem privada no página do CMMC no Facebook, ou ainda sugerir outros temas para serem esclarecidos.