Câmara e Agrupamento de Escolas preparados para voltar ao ensino à distância

Com o regresso do ensino à distância, a autarquia e as escolas ultimam os preparativos para mais aulas online.

Oliveira do Bairro

O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e a Câmara local estão preparados para retomar o ensino à distância no concelho.

Entre as novas medidas aprovadas com o novo estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, na semana passada, já é certo que a atividade letiva será retomada no dia 8, mas através de aulas não presenciais.

O assunto esteve em destaque na última reunião de Câmara, em Oliveira do Bairro, na passada quinta-feira, onde a vereadora da educação, Lília Ana Águas, deu garantias de que tudo está preparado para o regresso às aulas online.



Júlia Gradeço, diretora do Agrupamento, reconhece que “as coisas estão facilitadas pela experiência do primeiro confinamento”, mas assegura que “ainda será cedo para dizer que está tudo preparado”.

