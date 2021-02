Câmara reforça Orçamento 2021 com mais 3,7 milhões de euros

A Câmara acaba de reforçar o orçamento para este ano com uma verba de 3,7 milhões de euros, tendo aprovado a 1.ª Revisão às Opções do Plano e Orçamento para 2021. A autarquia justifica a decisão com o reforço de investimentos, apoio às famílias, educação e a economia local.

A revisão “teve como objetivo, e de acordo com os preceitos legais, proceder à incorporação no orçamento do município para 2021 do saldo apurado no exercício do ano transato, no valor de 3.240.198,91 euros”.

Para o líder da autarquia, esta revisão serviu também para “ajustar o orçamento à execução de alguns projetos cofinanciados, assim como, proceder aos reforços necessários à execução de despesas que se afiguram como essenciais, em especial as que dão resposta às necessidades das famílias, comunidade educativa e agentes económicos, mais afetados pelas consequências da pandemia”.



Duarte Novo sublinha que a atuação do atual executivo “tem possibilitado a libertação de meios financeiros, que, em conjunto com as oportunidades de financiamento que temos aproveitado, têm permitido implementar a estratégia que definimos para o concelho, alavancando um conjunto de projetos que estão definidos como prioritários”.

Entre essas prioridades – recorda- estão “investimentos prioritários nas Áreas de Acolhimento Económico – Zonas Industriais, na requalificação da rede viária, na regeneração urbana e na Educação, assim como em projetos nas áreas do ambiente e do turismo”.



Esta revisão segue para ratificação da Assembleia Municipal.