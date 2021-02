Chuva forte está a fazer transbordar os rios na região

Já esta manhã estava encerrada a estrada ribeirinha que liga as empresas Recer e Gresart, no acesso à Lavandeira.

A chuva intensa que tem caído durante a madrugada e manhã de hoje começa a causar alguns transtornos à circulação na região.

Já esta manhã, o Município de Oliveira do Bairro anunciava o encerramento da estrada ribeirinha que liga as empresas Recer e Gresart, no acesso à Lavandeira, uma vez que as águas do Rio Levira estão a galgar as margens e a acumulação de água é notória.

Para já, a Câmara decidiu cortar aquele troço à circulação, “como forma de garantir a segurança das pessoas”.

A autarquia informa que outros locais do concelho estão a ser monitorizados, “de forma a tomarmos de imediato as decisões que melhor defendam a segurança dos utilizadores das vias”.

Ao longo do dia daremos conta dos efeitos do mau tempo em toda a região.