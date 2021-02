Cidade volta a ter interrupções de energia elétrica no domingo

Interrupções deverão ocorrer entre as 8h e as 13h do próximo domingo.

À semelhança do que tem sucedido nas últimas semanas, a EDP – Distribuição prossegue o processo de recuperação e remodelação das linhas de distribuição de energia elétrica existentes na cidade de Cantanhede, no próximo domingo, dia 7 de fevereiro.

A empresa informou a autarquia que as interrupções deverão ocorrer entre as 8h e as 13h, afetando sobretudo os moradores nas imediações dos largos Conselheiro Ferreira Freire, de São João, do Romal, dos Combatentes da Grande Guerra e da Praça Marquês de Marialva. Serão ainda alvo de intervenção as ruas de São João, das Parreiras, do Cantinho, do Gabão, Engenheiro Amaro da Costa, Frei Manuel de Jesus, Gazeta de Cantanhede, Guilherme Gomes Fernandes, Luís Correia Martins, Marquês de Pombal e a Travessa de São João. A empresa informa ainda que os trabalhos poderão prolongar até às 15 horas, caso ocorram situações anómalas.

A mesma nota aconselha ainda os clientes “por motivos de segurança e dado poder haver necessidade de proceder a ensaios ou ser feito o restabelecimento antecipado, as instalações deverão ser consideradas permanentemente em tensão”.