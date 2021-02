Covid-19: Maiores de 80 anos começam a ser vacinados em Anadia e Oliveira do Bairro

A nova fase de vacinação decorre a partir desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, nos Centros de Vacinação Covid de Oliveira do Bairro (na sede do Centro de Saúde local), e de Anadia, na Unidade de São Lourenço do Bairro.

Oliveira do Bairro

Está praticamente concluído o processo de vacinação contra a Covid-19 em Lares (ERPI) na Bairrada, pelo que vai entretanto iniciar-se o processo de vacinação da população geral, começando por cidadãos de idade igual ou superior a 80 anos, bem como de idade superior a 50 anos com situações clínicas mais frágeis. A informação foi prestada ao JB pelo Diretor Executivo do ACeS Baixo Vouga, Pedro Almeida.

O processo de vacinação decorrerá a partir desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, nos Centros de Vacinação Covid de Oliveira do Bairro (na sede do Centro de Saúde local), e de Anadia, na Unidade de São Lourenço do Bairro.

O diretor do ACeS Baixo aconselha os cidadãos a atualizarem os seus números de contacto telefónico junto da Unidade de Saúde onde se encontram inscritos, de forma a que lhes seja possível responder aos contactos telefónicos que já se encontram a ser efetuados por profissionais dos Centros de Saúde de Anadia e de Oliveira do Bairro, para efeitos de marcação do dia e da hora da vacina.

Quase 10 mil vacinas administradas

Relativamente ao processo de vacinação em Lares (ERPI), este já se encontra concluído no concelho de Anadia, termina esta semana em Oliveira do Bairro e durante a próxima semana terminará em Águeda.

Pedro Almeida adianta ao JB que já foram administradas 9.606 vacinas distribuídas pelos 11 concelhos do ACeS Baixo Vouga e, sobretudo, em ERPI da região.

O responsável frisa que as vacinas foram sempre fornecidas “em função das necessidades identificadas pela Segurança Social e após informação prestada por cada ERPI da região”, admitindo porém que, pontualmente, se vacinou um conjunto maior de utentes e de profissionais nalgumas ERPI “que obrigou a uma gestão mais flexível das vacinas do ACeS Baixo Vouga com mobilização de doses de vacinas para suprir necessidades diagnosticadas”.

Mesmo não constando de grupos prioritários, todos os cidadãos que já tomaram a primeira dose serão sempre objeto de vacinação de segunda dose, esclarece o diretor do ACeS Baixo Vouga.