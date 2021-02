Covid-19: Pandemia dá sinais de alívio na Bairrada

Os efeitos do confinamento, à semelhança daquilo que se passa no país, estão a reduzir drasticamente os valores da infeção na região.

O número de casos ativos de Covid-19 na região da Bairrada continua a baixar. Já há muito que o número de novos infetados não era tão baixo, apesar de se registarem novos focos de infeção por todo o território. Por outro lado, a lista de pessoas recuperadas está a crescer, cada vez mais, de dia para dia.

Os efeitos do confinamento, à semelhança daquilo que se passa no país, estão a reduzir drasticamente os valores da infeção. No entanto, o número de óbitos continua a aumentar, destacando-se o registo de 15 mortes em Cantanhede, na última semana, e 5 na Mealhada, nos últimos quatro dias.

Segundo os dados do ACeS do Baixo Vouga desta terça-feira, dia 17, o concelho de Águeda registava 144 casos ativos (menos 72 em relação a sexta-feira). Águeda conta com um total de 3107 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 33 nos últimos quatro dias), entretanto recuperaram 2911 (mais 105) e mantêm-se 52 mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Anadia tem agora 97 casos ativos (menos 79 em relação a sexta-feira). O concelho regista 1887 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 13 desde sexta-feira). Anadia passa a ter 48 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (mais 3 nos últimos quatro dias). Recuperaram 1742 doentes (mais 89 desde sexta-feira).

O concelho de Oliveira do Bairro tem neste momento 97 casos ativos (menos 64 nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1450 casos de infeção (mais 13 desde sexta-feira). Recuperaram da doença 1327 pessoas (mais 76). Há 26 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais uma nos últimos quatro dias).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 43 (menos 31 em relação a sexta-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 1031 casos confirmados no concelho (mais 3). Recuperaram da doença 976 pessoas (mais 33). Vagos regista 12 mortes desde o início da pandemia (mais uma).

A Mealhada tem 483 casos ativos (menos 383 nos últimos quatro dias). O concelho regista desde o início da pandemia 1584 casos positivos (mais 21 desde sexta-feira). Já recuperaram 1056 (mais 399 nos últimos quatro dias). O número de óbitos neste concelho subiu de 40 para 45 desde sexta-feira.

Em Cantanhede, os números de otem davam conta de 691 casos ativos. Recuperaram da doença 1675 pessoas. Desde o início da pandemia há o registo de 2429 casos acumulados, num concelho onde o total de óbitos chega aos 63.