Covid-19: Vacina produzida em Cantanhede pode estar no mercado em 2022

A vacina portuguesa contra a Covid-19, que está a ser produzida em Cantanhede, pode ser autorizada e entrar no mercado no próximo ano

A Immunethep, empresa de biotecnologia com sede no Parque Tecnológico de Cantanhede, depois de testes com ratos em setembro passado, já avançou que vai proceder a testes em humanos, em breve, e se tudo correr bem a vacina deverá ser autorizada pelas entidades competentes em 2022 e colocada no mercado nesse mesmo ano.

Recorde-se que a empresa já tem trabalho feito com outra vacina, no sentido de prevenir infeções bacterianas, que muitas vezes são a causa de morte de doentes internados.

A formulação encontrada vai começar a ser testada em ratos no próximo mês e a produção da vacina, caso seja aprovada, será feita com uma empresa no Canadá com a qual a biotecnológica portuguesa já trabalha para a outra vacina na área bacteriana.

“O conhecimento gerado no processo de desenvolvimento de vacinas permitiu-nos avançar rapidamente para ensaios de desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19. Esta vacina foi desenhada para potenciar a resposta imune ao vírus nos pulmões. A vacina tem uma dupla função: Induzir a produção de anticorpos específicos para neutralizar o SARS-CoV-2 e aumentar a nossa capacidade natural de combater infeções virais”, avança a empresa.