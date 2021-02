Desalojado pela tempestade Leslie queixa-se de falta de apoios

Mecânico reformado de Oliveira do Bairro, que ficou com a oficina e casa de habitação destruídas, reclama apoio da Câmara mas a autarquia garante que prestou o apoio adequado à situação.

A tempestade Leslie, que acabou por fazer estragos na região em outubro de 2018, foi o princípio de uma sucessão de outros problemas vivenciados por Adelino Ferreira até aos dias de hoje.

O mecânico reformado de Oliveira do Bairro, que ficou com a oficina e casa de habitação destruídas por um telhado alheio que literalmente voou naquela noite de temporal, diz não ter conseguido apoio para refazer o seu património, tendo inclusive gasto mais dinheiro para legalizar algumas situações relacionadas com o mesmo e para custas na justiça para provar que foi prejudicado por uma estrutura solta no temporal.

Mais de dois anos volvidos, Adelino Ferreira queixa-se de falta de apoio da Câmara de Oliveira do Bairro. A autarquia responde que o apoio que deu “foi adequado”.

