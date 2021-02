Dia Mundial do Cancro assinalado na Região Centro com várias iniciativas

A Liga assinala a data com várias iniciativas, com destaque para a apresentação oficial de um audiolivro infantil e a iniciativa “21 Dias para a Mudança”.

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) assinala o Dia Mundial do Cancro na Região Centro com várias iniciativas, associando-se, desta forma, à campanha global que incentiva à mudança de comportamentos perante a doença oncológica.

A efeméride, comemorada a 4 de fevereiro, é uma iniciativa da União Internacional de Controlo do Cancro (UICC) que, em 2021, volta a ter como tema “Eu Sou e Eu Vou”, com o objetivo de mostrar o impacto que as nossas ações têm ao nosso redor, ou seja, consciencializar para uma cidadania ativa na luta contra o cancro.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) é membro da UICC desde 1983, e neste dia junta-se ao evento global que, este ano pretende lembrar o poder da cooperação e do trabalho em conjunto, na luta contra o cancro. Mesmo pequenas ações podem contribuir para um mundo com mais saúde e sem cancro.

A LPCC assinala a data com várias iniciativas, das quais se destacam nomeadamente a apresentação oficial do audiolivro infantil “Os superpoderes da Júlia” (disponível no site da LPCC que partilha a história de uma menina alegre, corajosa e cheia de vida e de um pai lutador que enfrentam o cancro com amor) e a iniciativa “21 Dias para a Mudança”.

Desafio “21 dias para a Mudança”

No sentido de promover a literacia para a saúde e fomentar a adoção de estilos de vida saudável, este ano, a LPCC convida todos a associarem-se à atividade 21 dias para a mudança. Após a inscrição no site da Liga, através do preenchimento de formulário próprio, os participantes recebem, durante 21 dias, no seu email, mensagens de cariz informativo e/ou motivacional.

“Através destas mensagens, procura-se incentivar a realização de pequenas, mas significativas ações, que possam causar impacto em áreas específicas relacionadas com a luta contra o cancro”, refere a LPCC. O formulário de inscrição está disponível AQUI. As inscrições podem ser feitas até ao dia 7 de fevereiro.

Na região centro, algumas empresas, como a Martifer, de Oliveira de Frades, e a Sinalux, da Figueira da Foz, já se associaram a este movimento, incentivando os seus colaboradores a aderirem à iniciativa. Também, no sector público, diversas autarquias locais partilharão com os seus colaboradores as mensagens diárias, bem como bibliotecas municipais que também não deixaram de dizer sim a esta causa.