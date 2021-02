Hospital da Mealhada faz testes Covid-19 ao domicílio

A marcação do teste é feita por telefone ou através de um formulário próprio, no site do HMM.

O Hospital Misericórdia da Mealhada (HMM) vai disponibilizar uma equipa para realização de testes Covid-19 ao domicílio. “A nossa preocupação continua a ser garantir a maior comodidade e segurança dos utentes na realização destes testes”, explica Bruno Peres, Diretor-geral da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.

O Hospital já disponibilizava a realização de testes em sistema de drive-in, no próprio hospital, “precisamente para garantir a menor exposição possível do utente – que, nesse modelo, faz o teste sem sequer ter de sair do seu carro – e agora, para uma comodidade e segurança ainda maiores, se for esse o desejo do cliente, vamos a sua casa realizar o teste”, frisou o responsável.

A marcação do teste é feita por telefone, através do número 231 209 475, ou através de um formulário próprio, no site do HMM.

Após a marcação, a recolha é realizada, no máximo, em 24 horas, no domicílio do utente. Este serviço tem o custo de 25 euros (ao qual acresce o valor do teste), para o concelho da Mealhada e até um raio de 30 kms. Os resultados são entregues até 24 horas por email.