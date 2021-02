Hospital de Cantanhede abre as portas de cirurgia aos doentes do CHUC

O Hospital Arcebisto João Crisóstomo, de Cantanhede (HAJC), está a colaborar com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) recebendo doentes da lista de espera de cirurgia geral, informou hoje aquela unidade.

De acordo com a mesma fonte, a intervenção cirúrgica bem como toda a rotina pré-operatória – consulta de cirurgia geral e de anestesia, exames e o teste Covid-19 são realizados no Hospital de Cantanhede.

“Este acordo resulta de uma proposta do Hospital de Cantanhede, imbuído do espírito de colaboração entre instituições do SNS nesta difícil fase pandémica, para libertar pressão do CHUC que teve que realocar recursos humanos para as áreas Covid”, comenta a administração do (HAJC).