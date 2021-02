Inundações nas zonas ribeirinhas do concelho de Águeda (com fotos)

Estão interditas ao trânsito algumas artérias do concelho, já habituais com a subida das águas do Rio Águeda.

A chuva forte que se fez sentir na madrugada e durante o dia de hoje acabou por provocar inúmeras inundações nas zonas ribeirinhas do concelho de Águeda.

A situação acabou por levar à interdição ao trânsito de algumas artérias do concelho, já habituais com a subida do caudal do Rio Águeda, nomeadamente a ligação com a Borralha (no Sardão), ligação entre Casaínho e Espinhel, ligação entre Casal de Álvaro e Espinhel, assim como a ligação da Rua Cabedo e Lencastre a Recardães, pela estrada do campo, entre outras vias que pontualmente ficaram intransitáveis com a subida das águas.

Em declarações ao JB, Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, assegura que a situação “não trouxe problemas de maior ao concelho”, considerando ser “normal para o nível de chuva que caiu na madrugada e durante o dia”.

O concelho registou algumas derrocadas, nada de muito substancial, e a inundação temporária de parte da Rua Vasco da Gama, no centro da cidade.