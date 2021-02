LOAD ZX Spectrum na Gala Goty

João Diogo Ramos, curador do LOAD ZX Spectrum (Cantanhede) – primeiro museu do mundo inteiramente dedicado ao universo daquele computador dos primórdios dos jogos de informática – destaca que o evento foi o primeiro direto do museu, projetando-o para um novo patamar.

O LOAD ZX Spectrum (www.loadzx.com, Cantanhede, Portugal) participou na gala GOTY (Game of the Year) assegurando a transmissão deste evento realizado no passado dia 30 de janeiro e em que um dos intervenientes foi João Diogo Ramos, curador do primeiro museu do mundo inteiramente dedicado ao universo daquele computador dos primórdios dos jogos de informática.

Dinamizados pelo blog Português Planeta Sinclair, uma referência Internacional na área, os prémios Game of the Year são considerados os óscares dos jogos ZX Spectrum, os quais continuam a ter uma grande legião de entusiastas em todo o mundo, como comprovam os cerca de 250 lançados no último ano.

O evento contou com um júri internacional de 11 elementos oriundos de Portugal, Espanha, Reino Unido, Brasil e Rússia. No final, André Leão, o fundador do Planeta Sinclair, manifestou o sentimento de dever cumprido e a satisfação por mais um resultado marcante no mês em que se celebram 10 anos do blog. “O GOTY superou todas as nossas expectativas em termos de interesse da comunidade Internacional o que auspicia um futuro muito promissor”, disse aquele responsável, acrescentando que “no final o grande vencedor foi o jogo Wonderful Dizzy, personagem criada pelos famosos Oliver Twins – Phillip e Andrew – que quase 30 anos depois do último jogo da saga Dizzy, têm um novo jogo dessa franquia disponível”.



João Diogo Ramos, curador do LOAD ZX Spectrum, destacou que “o evento foi o primeiro direto do museu, projetando-o para um novo patamar. O evento teve mais de uma centena de pessoas online e sete dezenas de utilizadores em simultâneo, o que é bastante motivador para futuras realizações”, afirmou, sublinhando que “os visionamentos irão certamente continuar nos próximos dias para quem não pode assistir em direto”.

Na “plateia virtual” estiveram participantes de Portugal, Espanha e Brasil, ao que não terá sido alheio a escolha da língua Portuguesa para esta primeira edição. Destaque para a comunidade Spectrum espanhola, bastante interventiva e com diversos jogos em competição (apenas superada pela russa), referiu João Digo Ramos, que espera “ver essa comunidade em Cantanhede logo que a pandemia o permitir”.

O dono da coleção que constitui o acervo LOAD ZX Spectrum reconheceu que “a participação neste género de eventos é uma nova ferramenta de comunicação, devidamente integrada na nossa estratégia para 2021 e que não iremos banalizar, mas que pode ser extremamente útil para manter a proximidade à comunidade Spectrum e de Retro Gaming em momentos marcantes. Afinal, está à porta o 40º aniversário do ZX81 no início de março”, acrescentou.