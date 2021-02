Nuno Dias foi considerado o terceiro melhor do mundo de clubes pela revista/site Futsal Planet

Esta foi a sexta nomeação, a quinta consecutiva, mas ainda não foi desta que o treinador do Sporting conquistou o ouro. O seu principal objetivo é continuar a ganhar troféus e títulos no clube leonino.

Nuno Dias é indiscutivelmente um dos melhores treinadores do Mundo de Futsal. O bairradino, que vai na nona época ao serviço do Sporting, foi considerado o terceiro melhor do mundo de clubes pela revista/site Futsal Planet, o que não é caso virgem, pois esta foi a sua sexta nomeação. O ouro ainda não foi alcançado, as escolhas têm recaído para treinadores espanhóis e brasileiros, Nuno Dias diz que é um privilégio ser nomeado, mas o seu grande objetivo, com a humildade que o caracteriza, são títulos coletivos para o seu Sporting.

