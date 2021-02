Requalificação da Rua do Colégio Nacional custa 150 mil euros

Rua do Colégio Nacional vai estar em obras durante quatro meses. Obras de requalificação visam melhorar mobilidade.

A requalificação urbana da Rua do Colégio Nacional, na cidade de Anadia, já se encontra a decorrer a bom ritmo. A obra, com um valor de cerca de 150 mil euros, foi adjudicada à empresa PMP Calçadas, com um prazo de execução de quatro meses.



Segundo a câmara municipal, “trata-se de uma intervenção de requalificação urbana, numa extensão aproximada de 370 metros lineares, que visa melhorar as condições de acessibilidades e mobilidade do público em geral e dos moradores da rua em particular”.



A obra contempla a beneficiação de revestimentos, quer dos passeios quer da faixa de rodagem, prevê a alteração dos sentidos de trânsito, passando a efetuar-se apenas no sentido ascendente, permitindo assim aumentar a largura dos passeios e criar uma baia de estacionamento paralela ao passeio, melhorando desta forma as condições de segurança e mobilidade aos peões, e ainda um reforço da iluminação pública da via.



Em nota de imprensa, a autarquia refere ainda que a Rua do Colégio Nacional foi, recentemente, alvo de uma intervenção que permitiu a renovação de toda a rede de abastecimento de água ao domicílio.



A câmara municipal apela à melhor compreensão, tanto de moradores como de utilizadores daquela via, para eventuais incómodos e constrangimentos que as obras possam causar.