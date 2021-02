Rotary apoia família carenciada de Águeda

O Rotary Club de Águeda vai apoiar uma família carenciada, através do seu “Apoio Solidário”, tendo entregue diversos bens para esse efeito à delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa.

“Atentos ao profundo impacto social provocado pela atual pandemia”, o Rotary Club de Águeda entregou um fogão, utensílios de cozinha, roupa, toalhas e cobertores, que serão encaminhados para apoiar uma família carenciada da comunidade.

Esta iniciativa contou com “a mobilização solidária dos associados do Rotary Club de Águeda e com o valioso apoio técnico da empresa Lider Gás”, refere nota do Rotary.