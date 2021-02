Voluntários europeus recebem “kit” de boas-vindas em Águeda

O Centro de Juventude de Águeda (CJA), no sentido de promover a inclusão dos voluntários europeus que todos os anos escolhem Águeda para conhecer as práticas que o Município implementa na área da juventude, criou um “Kit Voluntário” para dar-lhe as as boas-vindas.

“Fazer com que estes voluntários se sintam em casa sempre foi uma preocupação do CJA, que estabeleceu sinergias com muitas instituições que, ao longo dos anos, gentilmente oferecem a possibilidade de os voluntários participarem em atividades pontuais”, refere a Câmara de Águeda, que através dos Serviços Educativos, têm à disposição destes jovens várias ofertas que lhes permitem usufruir de eventos e formação, contribuindo desse modo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Uma das atividades que o CJA promove é o VOLUNTEER(S)olidarity, um projeto de parcerias de voluntariado europeu, no âmbito do qual surgiu a necessidade de compilar as ofertas que o município proporciona a estes jovens.

O “Kit Voluntário” integra, assim, para além das vantagens oferecidas pelo próprio município (como entradas em espetáculos no Centro de Artes de Águeda, usufruto gratuito das beÁgueda – Bicicletas Élétricas de Águeda, utilização gratuita das Piscinas Municipais, formação no Águeda Living Lab, entre outros), algumas ofertas de alguns associados da Associação Comercial de Águeda (ACOAG), que se tornaram parceiros nesta iniciativa e que fazem descontos, inscrições gratuitas e outras ofertas.

Krisztina Hornyák, voluntária húngara de 26 anos, testemunha que “ter a oportunidade de receber descontos, frequentar instalações, ter ofertas e participar em eventos gratuitamente encoraja os voluntários a ambientarem-se de forma mais ajustada na comunidade, instituições e negócios locais, o que só por si promove interculturalidade na comunidade”.

Refira-se que o VOLUNTEER(S)olidarity é um projeto de voluntariado europeu financiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade e apoiado pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação para promoção de inclusão social através de interculturalidade e solidariedade e desenvolvimento de competências-chave para o futuro num contexto multicultural.