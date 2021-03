Águeda adere à Hora do Planeta e promove workshop sobre eficiência energética

Este ato simbólico de desligar as luzes dos Paços do Concelho e do Centro de Artes é reproduzido todos os dias desta semana, durante 60 minutos.

A Câmara Municipal de Águeda reforça o alerta para a necessidade de proteger o ambiente e os recursos naturais, promovendo algumas iniciativas numa semana que culminará, este sábado, com a “Hora do Planeta”, altura em que, entre as 20h30 e as 21h30, serão desligadas as luzes exteriores dos edifícios dos Paços do Concelho e do Centro de Artes.

Ao aderir à iniciativa da Associação Natureza Portugal/ World Wide Fund For Nature (ANP/WWF), uma organização global de conservação da natureza, a Câmara de Águeda decidiu que este ato simbólico de desligar as luzes dos dois edifícios municipais é reproduzido todos os dias desta semana, durante 60 minutos.

“A sustentabilidade ambiental é, desde há muito, uma área a que a Câmara de Águeda dá especial atenção, com as suas políticas e boas práticas a serem uma referência regional e nacional”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, sublinhando que ao longo de todo o ano a autarquia realiza um conjunto alargado de iniciativas com vista quer à educação de públicos sobre esta temática, quer à promoção de medidas de impacto ambiental positivo.

Deste modo, as atividades que se realizam esta semana estão, considera o Município, alinhadas com as medidas implementadas e ações promovidas de uma forma regular e sustentada. E dá como exemplo as atividades que são desenvolvidas no Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVpD), Águeda Sm@rt City Lab, com vários wokshops, oficinas, formações e saídas de campo ligados ao ambiente e à educação ambiental.

Workshop dia 27 de março

O próximo workshop está agendado para este sábado, às 17h e em formato online, tendo como tema a eficiência energética e Flávio Lé, consultor de energia, como orador. Este workshop pretende apoiar as famílias, comerciantes e outras entidades na leitura das suas faturas de energia, bem como ajudar a implementar medidas de redução dos consumos em termos energéticos e financeiros.

Os interessados em assistir a este workshop gratuito, podem inscrever-se online, assistir em direto na página de Facebook do Águeda Sm@rt City Lab ou entrar na plataforma zoom (ID da reunião: 824 0203 3241; senha de acesso: 032382).

Para mais informações, enviar email para sustentabilidade@cm-agueda.pt ou geral@livingplace.pt.