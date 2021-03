Apoios reforçados às coletividades desportivas do concelho de Águeda

Apoio reforça as verbas recentemente concedidas para que as coletividades enfrentem os desafios que a pandemia da Covid-19 impôs.

A Câmara Municipal de Águeda aprovou, em reunião de Câmara, a atribuição de vários apoios às coletividades de todo o concelho, representando um total de 508.134,33 euros para a época 2020/2021. Este é um apoio que vem reforçar as verbas recentemente concedidas para que estas coletividades desenvolvam a sua atividade e enfrentem os desafios que a pandemia da Covid-19 impôs.

“As associações desempenham um papel relevante na promoção e dinamização da atividade desportiva em todo o concelho, que é reconhecido por todos”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando que a estratégia municipal, ao apoiar regularmente a atividade destas coletividades, prende-se com o objetivo de aumentar o número de praticantes de desporto, seja ao nível federativo, amador ou recreativo.

“A preocupação do Município é promover boas práticas e políticas que conduzam ao aumento da consciência da população para os benefícios do desporto enquanto elemento chave para a saúde e o bem-estar”, sublinhou ainda Edson Santos.

Um desiderato que é alcançado através de várias linhas atuação, sempre com a premissa de que “Desporto é vida”, entre as quais se contam o Desporto Escolar (visando captar os jovens cada vez mais cedo para a atividade desportiva, combatendo problemas como a obesidade infantil), o Desporto Feminino (com um grande número de praticantes federadas nas modalidades de basquetebol, andebol e ginástica); e o crescimento do projeto de Desporto Adaptado (em várias modalidades).

Os incentivos concedidos, que respeitam à época desportiva 2020/2021, resultam de um Programa de Apoio, ao qual foram submetidas candidaturas por parte de 25 associações desportivas de todo o concelho, que apresentaram 190 pedidos a diversas tipologias de apoios.

Acresce a estes incentivos, o concedido a 18 atletas que, de forma individual, se candidataram a este Programa de Apoio Desportivo.

De uma forma global, foram atribuídos 508.134,33 euros, dos quais 30.952,16 euros já haviam sido transferidos para as coletividades em outubro do ano passado em forma de adiantamento para que pudessem fazer face a despesas decorrentes da pandemia da Covid-19.

De recordar que, no ano passado, entre os incentivos regulares e extraordinários, a Câmara de Águeda totalizou um apoio de cerca de um milhão de euros às diferentes instituições do concelho.

Apoios para aquisição de desfibrilhadores

A este “pacote financeiro”, acrescem os apoios concedidos para a aquisição de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), que foi solicitado por quatro coletividades desportivas: a Associação Desportiva Valonguense, o Ginásio Clube de Águeda, a Associação Desportiva Recreativa e Cultural Carqueijo e a União Desportiva Mourisquense.