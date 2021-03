Aprovado concurso para reabilitação da antiga garagem do Palace do Bussaco

Foto: Edifício da Garagem, ao fundo do jardim

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião de Executivo Municipal, o lançamento do concurso público para a reabilitação da antiga garagem do Palace Hotel do Bussaco, uma obra que ultrapassará um milhão de euros.

A antiga garagem do Palace, situada junto aos jardins do hotel, será convertida num espaço multisserviços de apoio ao visitante, com loja, cafetaria, instalações sanitárias (para pessoal e para visitantes) e sala polivalente, com uma valência de caráter expositivo e lúdico.

O concurso, que define como preço base 980 mil euros (aos quais acresce IVA a 6%, totalizando 1 milhão e 38 mil euros), tem o prazo de execução de um ano.

Protocolo de colaboração

Tal como o restante património existente na Mata Nacional do Bussaco, a antiga garagem é propriedade do Estado e concedida em regime de usufruto à Fundação Mata do Bussaco. Por força do Protocolo de Colaboração outorgado, a 5 de junho de 2020, com a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), cabe à Câmara da Mealhada a execução da empreitada, tal como, de resto, já sucedeu com a recuperação do Convento de Santa Cruz e capelinhas da via-sacra.

De acordo com o referido protocolo, “o Município da Mealhada compromete-se a executar o projeto de recuperação [da antiga garagem do Palace Hotel do Bussaco] assumindo, para esse efeito, o papel de dono da obra”, competindo à DRCC “prestar o apoio técnico necessário, quer na fase do lançamento dos procedimentos pré-contratuais inerentes à realização da intervenção, quer na fase de acompanhamento da respetiva execução”.

A empreitada insere-se na candidatura apresentada no âmbito do Aviso n.º Centro-14-2016-01, domínio sustentabilidade e eficiência no uso de recursos do programa Centro 2020.

“É mais um passo que damos para a requalificação e preservação de todo o espólio que temos na Mata do Bussaco e melhorando, significativamente, os espaços de acolhimento ao visitante, proporcionando-lhe uma melhor experiência”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

“Estamos na lista indicativa da UNESCO e a trabalhar, já há algum tempo, para apresentar uma candidatura do “Deserto dos Carmelitas Descalços e Conjunto Edificado do Palace do Bussaco” à classificação de Património Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Estas obras na antiga garagem do Palácio do Bussaco só vêm reforçar ainda mais o incomensurável valor cultural, histórico, patrimonial, religioso, militar e natural existente nos 105 hectares da Mata Nacional do Bussaco”, afirma o autarca Rui Marqueiro.