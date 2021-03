Autárquicas Águeda: Jorge Almeida encabeça coligação com PSD

Jorge Almeida, líder do movimento independente Juntos e atual presidente da Câmara, vai concorrer às próximas eleições autárquicas encabeçando uma coligação com o PSD.

A proposta da Concelhia do PSD de Águeda, em articulação com o presidente da Distrital, Salvador Malheiro, foi aprovada em assembleia de militantes, na passada sexta-feira, seguindo agora para aprovação e homologação por parte dos órgãos distritais e nacionais.

O líder da concelhia do PSD, Luís Tendeiro, considera que os tempos que vivemos “apelam à convergência política” e que os intervenientes neste acordo “pretendem desenvolver e apresentar um projeto político o mais abrangente possível da sociedade aguedense, conjugando a experiência autárquica com a oportunidade que deve ser dada aos mais jovens, pois só com este equilíbrio é que conseguiremos obter verdadeiramente uma visão de futuro”.

A intenção é de criar conjuntamente “um projeto político que una verdadeiramente as pessoas, não apenas em torno de uma ideologia, mas numa força e vontade imensa de que Águeda se afirme no contexto regional e nacional”.

O presidente da concelhia avança ainda que é vontade do PSD “que exista mais cidadania e uma gestão cada vez mais eficiente dos recursos existentes em todo o território, e estamos certos de que conseguiremos envolver todos os aguedenses, num tempo que só juntos faremos a diferença”.