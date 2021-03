Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro reabre ao público

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro reabriu ao público esta segunda-feira, 15 de março, em concordância com as novas restrições anunciadas pelo governo, no âmbito do plano de desconfinamento. O horário de funcionamento é apenas da parte da tarde, das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira, com entrada condicionada e apenas com o serviço de empréstimo e devolução de documentos (livros, CDs, DVDs e jogos didáticos). Poderá ser feita a reserva de até cinco documentos por leitor que, após devolvidos, ficarão sujeitos a um período de quarentena.

Durante toda a permanência na biblioteca, os utilizadores terão que usar máscara, cumprir uma distância social de dois metros e desinfetar as mãos à entrada e saída do edifício, que dispõe de soluções próprias para a higienização.

Nesta fase, ainda não é permitida a leitura presencial de publicações periódicas (jornais e revistas) e a utilização dos serviços de fotocópia e impressão.

Para colmatar as restrições nos serviços presenciais, a biblioteca mantém o acesso gratuito, para os seus leitores, à plataforma digital PressReader, onde são disponibilizados jornais e revistas online, num total de mais de 7.000 publicações nacionais e estrangeiras, e a publicação semanal de vídeos com histórias de livros infantis na página de facebook e canal de youtube do Município de Oliveira do Bairro.

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro continua a privilegiar o agendamento prévio do atendimento, através do número de telefone 234 732 117 ou do e-mail bmolb@cm-olb.pt, indicando o dia e a hora, assim como quais os documentos pretendidos para empréstimo, consultando previamente o catálogo da biblioteca e fazendo a sua reserva online.

De recordar que a Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro foi reconhecida com o selo Clean & Safe – Património Cultural, do Turismo de Portugal, atribuído aos equipamentos culturais municipais, entre outros estabelecimentos e entidades, que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde, no sentido de evitar a contaminação dos seus espaços com o SARS-CoV-2.