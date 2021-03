Bustos, Troviscal e Mamarrosa: Unidade de Saúde Familiar pode ter apoio financeiro

A Unidade de Saúde Familiar (USF) da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa (BTM), poderá ter uma comparticipação financeira na ordem dos 85 por cento, disse o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro no decorrer da sessão da Assembleia Municipal, na passada sexta-feira.

A USF da União de Freguesias, que a par da nova unidade da Palhaça está já em construção, “continua a avançar e, neste momento, apenas com investimento de fundos municipais”, disse ao JB o edil oliveirense.

No entanto, continua o autarca, surgiu uma oportunidade de candidatar este projeto a fundos comunitários, no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região de Aveiro e “vamos avançar com essa candidatura, que pode chegar aos 85% de comparticipação”.

