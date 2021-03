Cidades e Vilas Cerâmicas criam novo espaço na internet

As 18 cidades e vilas cerâmicas do país passam a dispor de um site para dar a conhecer as suas ações e atividades.

A partir desta segunda-feira, dia 1 de março, está diponível na internet o site da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica de Portugal (APTCVC), da qual faz parte o Município de Oliveira do Bairro.

Desta forma, as 18 cidades e vilas cerâmicas do nosso país passam a dispor de mais um veículo informativo no site https://ceramicadeportugal.pt/ para dar a conhecer as suas ações e atividades.

A Associação justifica este novo passo, considerando que “será um instrumento privilegiado de informação sobre a atividade cerâmica, com uma tradição económica e cultural desde a fundação no país, que ainda hoje é uma marca fundamental na expressão cultural ou na criação e manutenção de emprego”.

A APTCVC, associação sem fins lucrativos constituída por municípios e outras entidades, integra as Câmaras de Oliveira do Bairro, Aveiro e Ílhavo e outras 15 do país. Foram fundadores em 2018 os Municípios de Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova de Poiares.

Em 2020 foram admitidos como novos membros Porto de Mós e Oliveira do Bairro, seguidos de Leiria e Condeixa em 2021.

Estes municípios englobam os principais centros cerâmicos, na maioria dos casos, caracterizados por uma forte ancestralidade e tradição cerâmica.