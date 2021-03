Concurso de Leitura em Voz Alta já tem representantes de Oliveira do Bairro

A final concelhia do concurso foi realizada em formato “online”, através da plataforma digital Teams, no passado dia 27 de fevereiro.

Já são conhecidos os vencedores da 13.ª Edição do Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler… Que Prazer!”, promovido pela Rede de Bibliotecas de Oliveira do Bairro, apurados na final concelhia, que se realizou em formato “online”.

No primeiro ciclo, a vencedora foi Leonor Trancoso, seguindo-se Beatriz Portugal e Tomás Faria, todos alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB). No segundo ciclo, Ana Rita Dias alcançou o primeiro lugar, tendo Raquel Oliveira e Pedro Freitas, também do AEOB, ocupado o segundo e terceiro lugares, respetivamente. No terceiro ciclo, Rui Ferreira foi considerado o melhor leitor em voz alta, e Ruben Ribeiro, ambos do AEOB, quedou-se pela segunda posição.

Por fim, no ensino secundário, a grande vencedora foi Filipa Pato, a que se seguiu Filipa Oliveira, ambas do AEOB, e José Pinho, do Instituto Profissional da Bairrada.

Os prémios aos primeiros classificados de cada ciclo de ensino foram entregues esta segunda-feira, 8 de março, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A final concelhia do concurso foi realizada em formato “online”, através da plataforma digital Teams, no passado dia 27 de fevereiro. Os participantes nesta final concelhia leram um excerto retirado do livro escolhido para a prova de compreensão, de cada ciclo de ensino, perante o júri constituído pela Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Isabel Nina, pela escritora Idália Sá Chaves, e pela representante da Biblioteca Municipal, Maria dos Prazeres Duarte.

Os vencedores de cada ciclo de ensino vão disputar a Final Intermunicipal, em representação do concelho, agendada para o dia 17 de abril, que será organizada pelo Município de Oliveira do Bairro, em formato online.

O Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler… Que Prazer!” tem como objetivo promover o gosto pelo livro e pela leitura entre os jovens do concelho, incentivar o contacto e o conhecimento de obras de autores de língua portuguesa, promover o convívio entre os participantes e educar para a salutar competitividade entre os participantes.