Covid-19: Câmara testa alunos do pré-escolar e 1.º ciclo de Oliveira do Bairro

Os alunos da Escola Básica de Vila Verde foram os primeiros a serem testados, seguindo-se os restantes estabelecimentos de ensino do concelho e instituições com pré-escolar, ao longo dos próximos dias.

A Câmara de Oliveira do Bairro começou esta manhã a testagem aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho.

De acordo com a autarquia, a testagem às crianças do pré-escolar e 1.º ciclo está a ser feita com “testes de saliva”, por serem mais simples e não invasivos. O Município vai ainda testar os alunos do 2.º e 3.º ciclos, após o início das suas aulas.

“Uma vez que o plano de testagem do Governo apenas abarca os alunos do ensino secundário, o município entendeu assumir a responsabilidade de testar todos os alunos do concelho, desde o pré-escolar até ao 3.º ciclo, do ensino público e privado, para garantir a maior segurança possível nas escolas, a pensar nas nossas crianças, e suas famílias, nos professores e no pessoal não docente”, refere a Câmara de Oliveira do Bairro.

Foto: Município de Oliveira do Bairro