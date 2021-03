Está a concurso o direito de exploração da antiga destilaria do IVV na Mealhada

A recuperação da antiga destilaria do IVV foi feita com o objetivo de ali desenvolver uma atividade que privilegie a vertente de enoturismo.

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo, o concurso público para atribuição do direito de exploração da antiga destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), uma infraestrutura que foi totalmente remodelada com o objetivo de se tornar um local de promoção do vinho e de outros produtos gastronómicos regionais.

O concurso está aberto até às 16h de dia 31 de março e as propostas podem ser entregues, presencialmente, na secretaria da Câmara Municipal da Mealhada ou enviadas por correio, sob registo e com aviso de receção. A base de licitação é de 50 euros mensais (+ iva) e o espaço será cedido por cinco anos, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, até ao limite de três anos. Os concorrentes (pessoas singulares ou coletivas) devem apresentar a proposta de valor mensal que pretendem pagar como contrapartida pelo direito de exploração do local, seguindo as formalidades previstas no programa do concurso.

O programa de concurso e caderno de encargos estão disponibilizados para consulta na página eletrónica da Câmara Municipal na internet. As propostas serão abertas pelo júri designado para o efeito, em ato público, que terá lugar no primeiro dia útil seguinte à data limite para entrega das propostas, pelas 15h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A recuperação da antiga destilaria do IVV foi feita com o objetivo de ali desenvolver uma atividade que privilegie a vertente de enoturismo, sem prejuízo de incluir outras valências (estabelecimento de bebidas e/ou loja de vinhos). Complementarmente, deve ser garantida a implementação de um programa de vertente lúdica, vocacionado para os utentes do espaço, mas também para o público em geral, com, por exemplo, workshops, exposições e visitas temáticas.

Procurou-se criar um espaço diferenciador e inovador ao nível do design e decoração dos ambientes interiores, promovendo o património, a identidade e memória do lugar, o que é propiciado pela própria estrutura e organização espacial do edifício, nomeadamente pelos enormes alambiques que decoram e marcam o espaço.

O edifício, situado numa das entradas da cidade da Mealhada entre a Av. Dr. Manuel Lousada e a Rua Visconde Valdoeiro, divide-se em dois pisos, o de entrada, cuja organização funcional é de receção, sala polivalente, área de apoio, instalações sanitárias, e um outro, com montras expositivas para fins relacionados com a promoção e divulgação de produtos.