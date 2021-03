Ferido grave em acidente de trabalho em Murtede

Um homem ficou ferido com gravidade, na sequência de um acidente de trabalho sofrido na manhã desta segunda-feira, em Murtede (Cantanhede), informaram os bombeiros locais.

O alerta foi dado pouco antes da 9h. Segundo a mesma fonte, a vítima terá sofrido uma queda de cerca três metros de altura.

No local estiveram uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com dois elementos, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), com dois elementos, e uma viatura GNR de Cantanhede, com dois elementos.

O ferido foi transportado para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.