Grupo Vocal Ançãble no “30 Minutos de Música” em Cantanhede

O Grupo Vocal Ançãble vai atuar naquela se será a sexta jornada do Ciclo de Concerto 30 Minutos de Música. É já no próximo dia 2 de abril, Sexta-feira Santa, pelas 21h30, adequando este peculiar registo musical à quadra vigente. A participação desta formação de canto coral insere-se no programa cultural que o Município de Cantanhede está a promover de forma a apoiar os artistas do concelho face às dificuldades decorrentes da situação pandémica causada pela COVID-19. O concerto será transmitido a partir do Salão Nobre dos Paços do Concelho, como habitualmente, com transmissão em live streaming através de página do facebook do Município de Cantanhede.

Constituído por cerca de 20 cantores, o grupo irá apresentar um reportório devidamente enquadrado neste dia de Sexta-feira Santa, feriado nacional, onde pontificam temas como Martírios, de Manuel Faria; Paixão segundo S. João e 2 responsórios de Sexta-Feira Santa, de Pedro Miranda; Adoramus Te, Christe, de João Rodrigues Esteves; Pange língua, de Anton Bruckner ou Sangue de Cristo, de Manuel Faria.

Com direção artística do Cónego Dr. Pedro Miranda, o Grupo Vocal Ançãble é um conjunto vocal, de formação familiar, que se tem dedicado à música sacra portuguesa.

O reportório do Ançãble deve-se em grande medida à assídua colaboração que Pe. Pedro Miranda manteve durante longo período, a partir de 1995, com o Instituto de Santo António dos Portugueses em Roma, onde de resto o grupo vocal se deslocou inúmeras vezes para realizar recitais de música sacra portuguesa, incluindo várias primeiras audições modernas de composições identificadas no âmbito da investigação do seu diretor artístico. Além disso, a divulgação dos principais compositores contemporâneos de música sacra portuguesa tem merecido a sua atenção, fazendo já parte do seu reportório obras a si dedicadas pelo compositor bracarense Joaquim dos Santos.