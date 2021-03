Há cinco bairradinos nos órgãos nacionais da Juventude Popular

Águeda, Anadia e Oliveira do Bairro tem representantes nos órgãos nacionais da JP eleitos este fim de semana.

No passado fim de semana a Juventude Juventude (JP) organizou o seu 24º Congresso Nacional, em formato online, dada a pandemia. Foram eleitos cinco bairradinos para cargos nacionais desta estrutura jovem e Francisco Camacho é o novo líder nacional.

Na ordem de trabalhos estavam, entre outros pontos, a discussão e votação das moções de estratégia sectorial e global, culminando com a eleição dos novos órgãos nacionais.

A distrital de Aveiro fez-se representar com a apresentação de uma moção de estratégia sectorial, intitulada “Poder Local – Um Breve Manifesto Autárquico”, aprovada por maioria.

Nos novos órgãos nacionais a Bairrada está bem representnada, uma vez que a Comissão Política Nacional tem Marco Dias Carvalho (Anadia) e Rita Ramos (Águeda) como vogais.

Nos restantes órgãos, Maria Miguel Resende (Águeda) é vice-presidente da Mesa do Conselho Nacional, António Pato (Oliveira do Bairro) é vogal do Gabinete de Estudos e Mafalda Dourado Santos (Anadia) foi eleita vice-presidente da Comissão de Disciplina.

Marco Dias Carvalho, presidente da distrital, congratula todos os seus militantes eleitos, convicto de que “são o melhor que o distrito de Aveiro pode colocar ao serviço da Juventude Popular e do país”. Por outro lado, destaca “a qualidade do distrito de Aveiro enquanto estrutura e do trabalho que tem realizado até ao momento”.