Hospital de Cantanhede volta a efetuar transfusões de sangue

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, vai passar a efetuar transfusões de sangue a partir da próxima semana, no âmbito de um protocolo com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Segundo a Presidente do Conselho de Administração daquele hospital, Diana Breda, será desta forma reativado um procedimento que deixou de ser efetuado há cerca de uma década e que vai trazer muitas vantagens para os doentes da unidade de cuidados paliativos e para as pessoas da sua área de abrangência.

O procedimento será efetuado no Hospital de Dia e permite “uma resposta de proximidade, evitando que os doentes tenham de se deslocar ao CHUC», disse a responsável, numa breve cerimónia no Hospital de Cantanhede, que antecedeu o início da formação dos profissionais de saúde.

“O nosso primeiro foco foram os nossos doentes em cuidados paliativos, muito fragilizados, que tinham de ser transportados ao CHUC. Depois, vamos também trabalhar os doentes de ambulatório com os serviços de saúde primários e com o próprio CHUC para perceber de que maneira os vamos passar a atender”, explicou.

Para a Enfermeira Diretora do CHUC, Áurea Andrade, a parceria com o Hospital de Cantanhede é “bem-vinda e encarada com agrado”, na medida em que “são bem-vindos todos os projetos a favor da qualidade de vida e bem-estar dos doentes”.

“É uma mais-valia e uma grande vantagem para os doentes internados, que podem receber transfusões na sua cama sem terem de se deslocar”, salientou.

O Diretor do Serviço de Sangue e Medicina Transfusacional do CHUC, Jorge Tomás, sublinhou que o protocolo estabelecido “é a demonstração inequívoca de que o Serviço Nacional de Saúde consegue funcionar sem ser em silos, com vasos comunicantes e focado no bem-estar do doente e das populações”.

O novo serviço entra em funcionamento na próxima semana, após um período inicial de formação teórica e prática a sete enfermeiros e cinco médicos do Hospital de Cantanhede.