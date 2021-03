Leandro Ramos diz que tem grandes ambições e confia no seu trabalho a 100 por cento

Leandro Ramos é o melhor de Portugal no Lançamento do Dardo com a marca de 78.44 metros, ele que superou o seu anterior recorde que datava de 2019. O atleta, de 20 anos, natural de Bustos e que representa o Benfica, é o sétimo do Mundo, mas sonha chegar a número um. O recorde, batido em fevereiro, motiva-o para os próximos desafios. Lançar 85 metros, que lhe daria presença nos Jogos Olímpicos, não é impossível e tudo pode acontecer numa época que está no início.

No final de fevereiro lançou o dardo a 78,44 metros e superou o seu anterior recorde, que datava de 2019. É o melhor de Portugal, sétimo no Mundo (quinto europeu). Qual o significado?

Esta marca é fruto do trabalho desenvolvido por mim e pelo meu treinador em parceria com uma vasta equipa multidisciplinar que nos acompanha. Este resultado é enganador por dois motivos: primeiro, ainda poucos atletas competiram na Europa e no Mundo, logo estes lugares nos rankings serão apenas provisórios. Segundo, este resultado peca por tardio e seria uma marca que já valia no ano passado e que acabou por não sair. Já estou a pensar no próximo objetivo e não quero perder muito tempo a pensar neste recorde.

Leia a entrevista completa na edição desta semana do JB