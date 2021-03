Município da Mealhada reforça combate à vespa asiática

A Câmara da Mealhada vai colocar 100 armadilhas seletivas para vespa velutina (com feromonas atrativas para a espécie e repelente para insetos polinizadores) nas principais áreas de floração das freguesias do município. A operação, que conta com o apoio da Associação Modelismo do Centro de Portugal (AMEP) e das juntas de freguesia, vai iniciar-se muito em breve para que, nos próximos 60 dias, seja capturado o maior número possível de vespas fundadoras, as que dão origem a novas colónias, nesta fase do ano.

Carlos Filipe, da AMEP, que apoia cerca de 100 municípios do país neste combate, acredita ter-se encontrado o caminho certo. “A destruição de ninhos com químicos biodegradáveis juntamente com a colocação de armadilhas seletivas revelou-se altamente eficaz e passámos de uma realidade em que havia um crescimento exponencial de ninhos para uma redução”, referiu, numa reunião com a Câmara da Mealhada, as juntas de freguesia e a Associação de Apicultores do Litoral Centro.

Nos últimos dois anos, a Mealhada distribuiu à comunidade milhares de armadilhas que foram feitas no Centro de Interpretação Ambiental, com a colaboração dos alunos das escolas. Os resultados começam agora a surgir, nomeadamente junto dos apicultores, que conseguiram recuperar alguma da sua produção de mel. Se no ciclo 2019/ 2020, o Município registava 287 participações de ninhos, com 192 intervencionados, sendo destes 40 primários, em 2020/ 2021 registaram-se 206 participações, 161 ninhos intervencionados, dos quais 11 primários.

Na Mealhada, o combate à vespa é feito com apoio das duas corporações de bombeiros (Mealhada e Pampilhosa), às quais foi facultada arma de ar comprimido, que permitem atingir os ninhos com um tratamento químico capaz de causar a destruição dos ninhos e das vespas. Após a sinalização do ninho à Autarquia, cada corporação atua na sua área, procedendo à destruição do mesmo.