Município de Cantanhede participa na Hora do Planeta e mobiliza empresas e cidadãos

O Município de Cantanhede volta a participar na denominada “Hora do Planeta”, comprometendo-se a desligar as luzes do edifício dos Paços do Concelho, Biblioteca Municipal e Casa Francisco Pinto amanhã, sábado, entre as 20h30 e as 21h30.

A Hora do Planeta é preconizada pela World Wide Fund for Nature – Portugal (WWF – Portugal), a mais importante organização independente de conservação da natureza a nível mundial.

Para além de desligar as luzes daqueles edifícios municipais, a autarquia está a divulgar o apoio à iniciativa através de vários meios, ao mesmo tempo que está a acionar mecanismos para mobilizar outras entidades a participarem, bem como empresas e cidadãos.

Para a Câmara Municipal de Cantanhede, “A Hora do Planeta” é uma ação simbólica que traduz a identificação do Município de Cantanhede com os objetivos que lhe estão subjacentes, nomeadamente o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente, os quais tem procurado alcançar através das diversas intervenções no âmbito de políticas orientadas para esse fim.

Reconhecida a nível internacional pelo seu trabalho ao nível da conservação da Natureza e proteção da Biodiversidade, a WWF atua em Portugal através do Programa Mediterrâneo, marcando presença em áreas como a conservação da floresta, o combate às alterações climáticas e ao desperdício de água, bem como em outras ações. Entre elas está “A Hora do Planeta”, que se destina a incentivar cidadãos, empresas e governos a apagarem as luzes por uma hora mostrando assim o seu apoio à luta contra as alterações climáticas. Nas edições já realizadas, edifícios e monumentos icónicos de todo o mundo (da Ásia ao Pacífico passando pela Europa e África e ainda Américas) ficaram às escuras para iluminar a ideia, numa celebração do Planeta Terra, acontecimento que em Portugal este movimento tem tido expressão crescente.