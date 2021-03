Nem todos os Centros de Dia vão já reabrir no concelho de Anadia

Um pouco por todo o concelho de Anadia, faz-se a contagem decrescente para a reabertura dos Centros de Dia, o que deverá acontecer já a partir do próximo dia 5 de abril, segundo o “plano de desconfinamento” delineado pelo Governo.



Uma reabertura há muito desejada pelo impacto negativo que o encerramento desta valência trouxe à maioria dos utentes. Durante os meses de encerramento, assistiu-se à domiciliação dos Centros de Dia, serviço que ganhou uma outra importância, na medida em que esta foi a forma encontrada para reduzir riscos de contágio pelo novo coronavírus. Contudo, o impacto no bem-estar dos idosos foi devastador, com o agravamento da capacidade física, mas sobretudo da parte psicológica, com o aumento de casos de demência e de depressão, por falta do convívio e de sociabilização.



Agora, o regresso a esta valência vai ser uma realidade, ainda que nem todas as instituições o vão fazer, seja porque têm utentes que não estão completamente imunizados com as duas doses de vacinas, seja porque as suas colaboradoras também não foram testadas ou vacinadas ou porque os utentes não têm uma declaração médica que permita o seu regresso, à valência, em segurança.

