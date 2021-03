Novo corte de energia programado em Cantanhede este domingo

As interrupções ocorrerão entre as 8h e as 15h.

A E-REDES – Distribuição de Eletricidade vai proceder, este domingo, dia 7, a interrupções pontuais de energia elétrica em algumas zonas da cidade de Cantanhede, para realização de trabalhos de remodelação e conservação das redes de distribuição.

As interrupções ocorrerão entre as 8h e as 15h, afetando sobretudo os moradores nas imediações dos largos Conselheiro Ferreira Freire e do Romal, nas ruas Conselheiro Carvalho e São João e na Travessa do Largo do Romal.

Na comunicação que fez chegar à autarquia cantanhedense, a E-REDES refere que “utiliza procedimentos e métodos de trabalho mais adequados para evitar as interrupções de fornecimento, procurando, sempre que necessário, minimizar a sua duração. Por motivos de segurança e dado poder haver necessidade de proceder a ensaios ou ao restabelecimento antecipado, as instalações deverão ser consideradas permanentemente em tensão”.