Óis da Ribeira: Identificada por abandono e maus-tratos a animal de companhia

A GNR identificou uma mulher de 35 anos por abandono e maus-tratos a animais de companhia na localidade de Óis da Ribeira, no concelho de Águeda, informaram as autoridades

A ação, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Águeda, no dia 3 de março, decorreu na sequência de uma denúncia a dar conta do abandono de animais de companhia numa moradia. Os elemento da GNR deslocaram-se ao local e verificaram que no interior da residência se encontrava um cão com sinais claros de subnutrição.

A suspeita foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Águeda. O cão foi resgatado e transportado para o canil municipal para monitorização e recuperação do seu estado de saúde.

A ação contou com a colaboração dos serviços veterinários da Câmara Municipal de Águeda.

A Guarda Nacional Republicana recorda que a prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.

“A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas”, refere a GNR.