Paredes do Bairro: Requalificação urbana do Largo de São Tomé aprovada pelo executivo

O executivo da Câmara Municipal de Anadia aprovou, no passado dia 17 de março, o Estudo Prévio para a requalificação urbana do Largo de São Tomé, localizado em Paredes do Bairro.

Em nota de imprensa, a autarquia anadiense avança que a pretensão é criar uma zona verde, com parque infantil, equipamentos diversos, passeios e zona de estacionamento, integrando também neste projeto o espaço religioso. “Com esta intervenção pretende-se ainda proceder à requalificação da rede de abastecimento de água, assim como à repavimentação das estradas”, acrescenta a nota.

Neste momento, a autarquia está a proceder à elaboração dos projetos de execução para a realização das respetivas obras, depois de recentemente, ter adquirido uma casa adjacente ao Largo, entretanto demolida, com o intuito de proceder à ampliação daquele espaço público.

O executivo camarário reconhece que o Largo se apresenta, atualmente “desorganizado, sem qualquer valência associada e, como tal, a necessitar de uma intervenção no sentido de o dotar de condições fundamentais ao nível da organização dos espaços, bem como da instalação de equipamentos que visam atrair públicos diversos e promovam o convívio intergeracional”.