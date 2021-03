Primeiro-ministro da Guiné-Bissau visita Águeda esta segunda-feira

Comitiva liderada pelo governante guineense visita empresas do concelho e equipamentos da autarquia.

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, visita Águeda esta segunda-feira, acompanhado de uma comitiva daquele país africando, que entre outros, integra o embaixador em Portugal.

O governante guineense é esperado às 10h15 para a sessão de boas vindas, no Centro de Artes de Águeda (CAA), onde discursará juntamente com o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.

Em seguida, naquele local, será feita a apresentação do tecido empresarial, através da Associação Empresarial de Águeda (Oscar Mendes) e Associação Industrial do Distrito de Aveiro (Fernando Paiva de Castro e Elisabete Rira)

A sessão no CAA terminará com uma intervenção do embaixador guineense, Hélder Vaz Lopes.

Durante o dia, a comitiva visitará um conjunto de empresas de Águeda (Exporlux, Ramalhos, Revigrés e Aguimóveis) e e o parque empresarial do Casarão.

Na cidade, a comitiva visitará o Espaço Multigeracional, Bombeiros e Biblioteca Municipal Manuel Alegre.

A visita terminará em Valongo do Vouga, no parque da Boiça, eonde será feita a apresentação dos projetos de cariz ambiental do Municiípio de Águeda, a cargo de Célia Laranjeira e Pedro Teiga.